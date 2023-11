Tutti in pista per combattere il Parkinson: si balla da martedì

Da martedì riprende a Recanati "Dance Well – Movement and research for Parkinson", il progetto per promuovere la pratica della danza contemporanea in spazi museali e contesti artistici a beneficio dei malati di Parkinson e delle persone con ridotte capacità motorie.

L’aula magna del Palazzo Comunale ospiterà fino al mese di luglio, con cadenza settimanale, tutti i martedì le lezioni pratiche di dance well, gratuite per i partecipanti, condotte da Desirée Catone, Gloria De Angeli, Sara Gagliardini, Leila Ghiabbi, Sara Lippi, Masako Matsushita e Cecilia Ventriglia. Le insegnanti sono state formate attraverso uno specifico corso di formazione finanziato dal Comune di Recanati attraverso borse di studio che, insieme ad altri 20 artisti provenienti da tutta Italia, dal Giappone e da Hong Kong, hanno appreso le tecniche e metodologie del dance well.

"Per il terzo anno consecutivo, nella nostra città, torna un’iniziativa nel campo del welfare culturale volta a promuovere la salut – sottolinea l’assessora alla Cultura, Rita Soccio –. A Recanati stiamo portando avanti una serie di eventi per il benessere delle nostre cittadine e cittadini e dance wells è un esempio significativo perché aiuta le persone con Parkinson, ma non solo, a stare bene attraverso la danza e la bellezza. Inoltre, questo progetto offre un’opportunità formativa preziosa per gli studenti dell’Istituto Bonifazi che da gennaio parteciperanno attivamente".

Il progetto è realizzato nell’ambito della Rete Welfare Culturale regionale "Cultura e Benessere" su iniziativa del Comune di Recanati e dell’Amat, con la collaborazione della Regione Marche e del Comune di Bassano del Grappa attraverso il suo Centro per la Scena Contemporanea e il sostegno di Astea Energia. Informazioni e prenotazioni al numero dell’Amat 071 2075880 e all’indirizzo mail c.tringali@amatmarche.net.