Tutti in prima linea per l’ambiente. Agli studenti va la Bandiera Verde

Il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore ai Servizi educativi e formativi Barbara Capponi hanno consegnato ieri mattina la Bandiera Verde, vessillo ambientale. Presenti nella sala del consiglio comunale alcune rappresentanze delle scuole cittadine, che hanno partecipato a "Eco-School 2023", progetto di educazione ambientale della Fee. Microplastiche, rifiuti, erbe officinali, piante e altro sono stati al centro degli argomenti trattati nel corso dell’anno e oggetto di studi e progetti. La consegna della Bandiera Verde costituisce il giusto riconoscimento all’impegno delle scuole cittadine e una delle condizioni più importanti, come ha sottolineato anche il sindaco, "per ottenere la Bandiera Blu".

In apertura della cerimonia, è stata doverosamente ricordata anche la figura del professor Camillo Nardini, persona di spicco della Fee e dell’ambientalismo, scomparso qualche mese fa. "È importante condividere con voi ragazzi la cerimonia di riconoscimento per le Bandiere Verdi – ha detto in apertura l’assessore Capponi –. Voi avete lavorato con solerzia sulle tematiche ambientali e avete ottenuto un prestigioso Riconoscimento. Lavorando su questi progetti, potete avere maggiore consapevolezza della necessità e dell’importanza del rispetto della natura, ed essere sempre portatori di buone pratiche verso tale direzione".

Il sindaco Ciarapica ha sottolineato la valenza dei progetti portati avanti dalle scuole. "Complimenti a voi ragazzi e ai vostri insegnanti per le 18 certificazioni ottenute", ha detto tra l’altro, "che danno lustro alla nostra città. Civitanova è tra le località che in questi anni hanno ottenuto il maggior numero di certificazioni e questo grazie al contributo di tutti, anche di voi ragazzi". In sala erano presenti alunni e docenti degli istituti Sant’Agostino, via Tacito, via Regina Elena, via Ugo Bassi, liceo Stella Maris e IIS Bonifazi.