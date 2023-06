"Tutti insieme a caccia dei turisti stranieri"

Il turismo al centro dei pensieri e delle proposte dell’agorà di GustaPorto, l’incontro inaugurale della manifestazionegiunta alla settima edizione. All’interno della scenografica cornice del mercato ittico Hoara Borselli, giornalista e opinionista di Mediaset, ha presentato e moderato l’evento in cui sono intervenuti tantissimi professionisti del settore turistico. Obiettivo, sentire le voci di chi lavora per rendere Civitanova e le Marche territori sempre più protagonisti. Proprio come una vera agorà, quella dell’Antica Grecia per capirsi, gli interventi si susseguono con ritmo frenetico, ognuno portando la propria visione, ognuno indicando un percorso specifico da seguire. Tutto con l’obiettivo di accrescere la visibilità e il turismo di questi territori. "E’ un momento importante per Civitanova ma soprattutto per tutte le Marche – dice il sindaco Fabrizio Ciarapica -. La nostra regione, fondamentalmente, è grande come un quartiere di Roma. È quindi illogico isolarsi e non collaborare. L’unione, in questo caso, fa la forza". Unione e sinergia che ad esempio si possono sviluppare tramite la collaborazione tra entroterra e costa come sottolineano gli interventi di Angelo Seri, direttore del Grand Tour delle Marche, e di Alessandro Gentilucci, presidente dell’Unione Montana Marca di Camerino, che evidenziano inoltre come la SS77 abbia avuto un grande impatto nella creazione di nuovi flussi di turismo. Attenzione al turismo locale, ma non solo. Civitanova e la sua regione devono iniziare un lungo percorso che le porterà, inevitabilmente, ad abbracciare il turismo straniero come ricorda il delegato al turismo della Camera di commercio delle Marche, Massimiliano Polacco. "Il successo delle Marche ci sarà ma dobbiamo puntare sul turismo estero. I flussi stranieri non amano solo il mare. Loro vogliono la cultura e la conoscenza del territorio e dell’enogastronomia. La digitalizzazione e l’evoluzione delle nostre strutture permetterà di avere turismo tutto l’anno". Spazio viene dato poi alle rappresentanze dell’Università di Macerata e dell’Università Politecnica delle Marche, alla difesa delle tradizioni e del Made in Italy con l’intervento dell’assessore alla pesca Francesco Caldaroni, all’importanza dell’architettura e della bellezza infrastrutturale grazie all’apporto di Vittorio Lanciani, presidente dell’Ordine degli architetti.

Edoardo Gregori