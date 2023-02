"Tutti per uno", lo sport fa rima con inclusione

di Chiara Gabrielli

Lo sport è vita, educazione, costruzione della propria personalità: ma lo sport è anche prevenzione contro dipendenze, fragilità e solitudini. Con questo spirito prende forma il progetto gratuito di inclusione sociale "Tutti per uno", voluto dal Comune, e in particolare dall’assessorato alle politiche sociali guidato dall’assessore Francesca d’Alessandro e dall’assessorato allo sport guidato dall’assessore Riccardo Sacchi.

Sono arrivate 126 domande di partecipazione, "segno che abbiamo fatto centro – sottolinea Sacchi –. Questa idea di unire il sociale e lo sport ci è venuta prima della festa di San Giuliano, quando abbiamo deciso di destinare alle famiglie e ai ragazzi le risorse che sarebbero state usate per i fuochi d’artificio. Grazie a questo, ci sono 30 bambini, di cui 24 normodotati e 6 con disabilità, che beneficiano di una borsa di studio di 400 euro circa e così possono fare sport". Bimbi e ragazzi partecipano gratuitamente all’interno delle squadre, costruiscono uno spazio a loro dedicato gestito da educatori professionali dediti alla "peer education" (educazione tra pari). Tra gli obiettivi, il multi sport e la partecipazione gratuita dei giovani con disabilità, con particolare attenzione alla sindrome dello spettro autistico". "I nostri ragazzi stanno soffrendo moltissimo – spiega la vicesindaco D’Alessandro –, sono varie le nuove criticità, fragilità, dipendenze che emergono oggi e in tanti si trovano in depressione. Ecco, lo sport significa non solo inclusione ma anche prevenzione contro queste nuove problematiche. Mettiamo in campo una sfida culturale che coinvolge anche le famiglie più in difficoltà, le quali hanno potuto scegliere in una rosa molto varia di attività". L’offerta di "Tutti per uno" viene proposta dalle 17 società sportive che hanno aderito al progetto: si tratta di Centro Danza Elduende, Macerata Scherma Asd, Asd Macerata Softball, associazione culturale I Pistacoppi, Martial Arts Project Macerata, Centro Nuoto Macerata, Basket Macerata, Psg Robur 1905, SSd Ginnastica Macerata, Pallavolo Macerata ssd Arl, Atletica Avis Macerata, Pink Basket, Wakeland Macerata, Ssd Hr Volley Macerata, Automobile Club Italia, PinkRibbom, A Passo di danza.

Nel progetto sono coinvolti studenti delle superiori che partecipano a Cinegiovani, sotto la guida di Andrea Braconi: è stato realizzato un corto sull’inclusione tramite lo sport. Le riprese sono state svolte grazie anche alle associazioni "A passo di danza", "Centro Nuoto Macerata" e "Macerata Scherma". "Lo sport è bello, così come questo progetto – dice Pietro Paolella, presidente dell’Helvia Recina Volley –, ma le associazioni soffrono e con la riforma dello sport sarà peggio. Cercate di starci vicino", l’appello al Comune.