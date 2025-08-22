Tutti promossi gli allievi di karate

Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Cronaca
22 ago 2025
ANTONIO TUBALDI
Cronaca
Tutti promossi agli esami di karate stile Shotokan gli allievi della scuola Hachiman Dojo delle sedi di Montefano e Recanati. Il maestro Alberto Cristofanetti, già nazionale e cintura nera 7° dan, e gli istruttori Nicola Buschi e Antonio Stortoni hanno preparato gli allievi della sede recanatese, mentre Matteo Fiorentini ha seguito quelli a Montefano. Thiago Caruso, Jason Simonacci e Sofia Tomaso sono ora cintura gialla mentre indosseranno quella arancione Gioele Barbini, Irene Catena, Emma Cittadini, Manila Ferri, Nathan Fiorentini, Giacomo Guzzini, Mattia Kocillari, Elia Laureti, Angelo Caruso Qendras e Viola Ventura. Di colore verde è la cintura indossata da Alessandro Ambrosini, Aida Llika e Irene Sabbatini; e blu per Matilde Bartolozzi, Nami Bonacci, Costanza Cocciarini, Mattia D’amico, Sebastian Fogante, Diego Girolimini, Elisa Serafini, Adrian Toma, Elena e Marta Valentini, Aurora Alili, Sergio Dubbini, Caterina Pani, Stella Savoretti e Gabriel Toma. Infine Ilenia Paccamiccio è stata promossa a cintura marrone. Presente agli esami l’assessore allo sport Maurizio Paoletti che ha voluto complimentarsi con tutti gli allievi.

La nuova stagione sportiva di karate e difesa personale per bambini e adulti, donne e uomini, riprenderà il primo settembre nella palestra della scuola Lorenzo Lotto di via dei Politi di Recanati e nella palestra della Bocciofila Montefanese di via Imbrecciata a Montefano.

