Tutti promossi gli allievi di karate

Tutti promossi agli esami di karate stile Shotokan gli allievi della scuola Hachiman Dojo delle sedi di Montefano e Recanati. Il maestro Alberto Cristofanetti, già nazionale e cintura nera 7° dan, e gli istruttori Nicola Buschi e Antonio Stortoni hanno preparato gli allievi della sede recanatese, mentre Matteo Fiorentini ha seguito quelli a Montefano. Thiago Caruso, Jason Simonacci e Sofia Tomaso sono ora cintura gialla mentre indosseranno quella arancione Gioele Barbini, Irene Catena, Emma Cittadini, Manila Ferri, Nathan Fiorentini, Giacomo Guzzini, Mattia Kocillari, Elia Laureti, Angelo Caruso Qendras e Viola Ventura. Di colore verde è la cintura indossata da Alessandro Ambrosini, Aida Llika e Irene Sabbatini; e blu per Matilde Bartolozzi, Nami Bonacci, Costanza Cocciarini, Mattia D’amico, Sebastian Fogante, Diego Girolimini, Elisa Serafini, Adrian Toma, Elena e Marta Valentini, Aurora Alili, Sergio Dubbini, Caterina Pani, Stella Savoretti e Gabriel Toma. Infine Ilenia Paccamiccio è stata promossa a cintura marrone. Presente agli esami l’assessore allo sport Maurizio Paoletti che ha voluto complimentarsi con tutti gli allievi.

La nuova stagione sportiva di karate e difesa personale per bambini e adulti, donne e uomini, riprenderà il primo settembre nella palestra della scuola Lorenzo Lotto di via dei Politi di Recanati e nella palestra della Bocciofila Montefanese di via Imbrecciata a Montefano.