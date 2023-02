"Lo sapevano tutti che si sarebbe superata la capienza quella sera di Sfera Ebbasta ma era un evento che avrebbe rimesso in piedi la società che non se la stava passando bene. La commissione? Su balaustre e uscita non ebbero nulla da eccepire". Emergono particolari da brivido sulla strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la discoteca dove la notte tra il 7 e l’8 dicembre del 2018 morirono cinque adolescenti e una mamma. Ad evidenziarli ieri, nel processo bis che è in corso al tribunale di Ancona, è stato Francesco Bartozzi, 33 anni, l’amministratore unico della società Magic Srl che ha gestito il locale fino alla sera della tragedia e che ha già concluso la sua posizione con un patteggiamento a 2 anni e 8 mesi. Un amministratore solo sulla carta da quanto è emerso in aula per sua stessa ammissione visto che "non decidevo nulla, ero solo un prestanome di Marco Cecchini (il dj che la Procura considera l’amministratore di fatto, ndr) e Carlantonio Capone". Bartozzi ha riferito anche che le firme sui contratti per gli artisti, compresa quella per la serata di Sfera Ebbasta, non erano le sue. "Firmava Capone, usava la foto di una mia firma". Bartozzi, sollecitato dalle domande dei pubblici ministeri Paolo Gubinelli e Valentina Bavai, ha riferito anche sul sopralluogo della commissione di vigilanza fatto il 12 ottobre del 2017, prima che la stessa rilasciasse la licenza per pubblico spettacolo. "C’ero anche io – ha detto Bartozzi – hanno controllato i bagni e una sala interrata, questa per il vigile urbano aveva problemi, era troppo bassa, ma gli altri hanno detto che andava bene così. Se sono usciti anche fuori? Sì ma non hanno avuto nulla da eccepire sull’uscita di sicurezza e le balaustre che io ricordi (quelle dove si sono poi verificati i morti, ndr)".