"Tutti vogliono che il presidente se ne vada"

"Questa persona ha preso la Civitanovese e dalla Prima Categoria l’ha portata in Eccellenza poi però, quando abbiamo messo piede in serie D, il pallone è scoppiato e l’anno scorso Profili ha voluto condannarci alla retrocessione. Perché? Ma perché non aveva le risorse economiche per affrontare quel campionato e abbiamo visto tutti come è finita. Quest’anno la musica non è cambiata; niente soldi, niente risultati e ad aggravare la situazione c’è quello che è successo domenica, che a mio parere segna un punto di non ritorno".

Parole di Mauro Pietrafesa, tifoso storico, tra quelli con sulle spalle decenni di passione rossoblù, e tra quelli che oggi chiedono al presidente Mauro Profili un passo indietro. Per ragioni che affondano nell’analisi dei risultati in campo e fuori, culminati nello scontro fisico, domenica scorsa, tra Profili e alcuni tifosi che stavano appendendo uno striscione di contestazione. Scene di spinte, insulti, minacce di denunce da parte del patron. Ci saranno iniziative di risposta da parte del tifo rossoblù rispetto a quanto è accaduto? "Non lo so, ma intanto mi auguro che da qui in avanti i comportamenti rimangano nel recinto della legalità. Poi mi faccio delle domande. Ricordo contestazioni pesanti a presidenti del passato che però non si mettevano a strappare gli striscioni e nemmeno imponevano le formazioni all’allenatore. Un vero leader deve essere capace di incassare le critiche, anche quanto sono pesanti, e ha un solo modo per metterle a tacere: investire sulla squadra e rispondere con i risultati sul campo, non con le minacce di denunce. Ma Profili non ne è capace e le scene di domenica sono state la goccia che ha fatto traboccare il vaso". Un rapporto ormai definitivamente compromesso… "Una frattura insanabile con il tifo e non è vero, come dice lui, che a contestarlo è soltanto una parte dei tifosi. Tutti, ma proprio tutti, quelli che vogliono bene alla Civitanovese lo vogliono fuori". Profili ha fatto capire che non lascerà. Che succede se la situazione resta questa? "Faccio una riflessione in merito al fatto che il sindaco ancora non interviene. Qui chi ha responsabilità deve invece battere un colpo perché stiamo facendo figure barbine ovunque. Abbiamo un nome e una storia da rispettare e da far rispettare, e questo deve essere ben chiaro a tutti quanti, e da questa situazione se ne esce in un solo modo; Profili deve abbandonare la Civitanovese".

l. c.