"Tutto esaurito con gli olandesi"

Le Marche sono sempre più popolari tra gli olandesi. Parola di Rens van Hilst, che con il suo agriturismo-camping -Camping44- a Loro Piceno, continua ad attrarre tanti connazionali. "Più dell’anno scorso", dice.

La stagione è partita ieri; nelle prime due settimane case mobili e tende sono sold out, è rimasta qualche piazzola libera. Tutti olandesi. A maggio la situazione è più tranquilla. "Per l’estate abbiamo già tante prenotazioni, c’è anche qualche italiano", dice il titolare.

Quest’anno, per la terza volta, ha conquistato il titolo di "Camping dell’Anno 2025" assegnato dall’Anwb, prestigiosa organizzazione europea, dopo che lo scorso anno è stato insignito del premio come "Miglior piccolo campeggio in Italia".