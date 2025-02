Tutto facile a Piacenza dopo il trionfo in Coppa

Piacenza 0 Civitanova 3 (20-25, 19-25, 23-25)

GAS SALES BLUENERGY: Brizard 1, Kovacevic 3, Galassi 7, Romanò 16, Maar 11, Simon 8, Scanferla (L), Andringa, Mandiraci 5, Bovolenta. Ne: Salsi, Ricci, Gueye, Loreti (L). All. Anastasi.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bottolo 9, Gargiulo 4, Lagumdzija 10, Loeppky 11, Chinenyeze 12, Boninfante, Balaso (L), Nikolov 3, Poriya. Ne: Orduna, Bisotto (L), Dirlic, Podrascanin, Tenorio. All. Medei.

Arbitri: Curto di Trieste, Cerra di Bologna

Note – durata set 31’, 26’ e 30’ per un totale di 87’. Spettatori 3063. Gas Sales Bluenergy Piacenza: battute sbagliate 18, ace 4, muri punto 6, errori in attacco 7, ricezione 31% (20% perfetta), attacco 46%. Cucine Lube Civitanova: battute sbagliate 8, ace 6, muri punto 8, errori in attacco 2, ricezione 37% (15% perfetta), attacco 51%.

Una grande Lube Civitanova espugna per 3-0 il PalaBancaSport di Piacenza e consolida il terzo posto in classifica. La truppa di Medei, dopo il trionfo in Coppa Italia, continua la sua marcia e conquista tre punti fondamentali in uno scontro diretto per i piani alti.

In avvio Medei schiera Boninfante e Lagumdzija in diagonale, Chinenyeze e Gargiulo al centro, Loeppky e Bottolo alla banda con Balaso da libero. La partenza è tutta in favore dei cucinieri che salgono sullo 0-3 e sembrano poter allungare con Bottolo. La Gas Sales Bluenergy, però, non molla la presa e con il muro di Galassi e due punti consecutivi di Kovacevic piazza il sorpasso sul 10-9. Medei chiama timeout, trovando pronte risposte dai suoi ragazzi: Chinenyeze inizia a dominare sotto rete, piazzando anche l’ace del 14 pari. Il punto a punto prosegue: Piacenza scappa sul +3 con l’ace di Brizard, ma la Lube non molla e con un break di otto punti ribalta tutto. Piacenza resta al palo e Lagumdzija con l’ace chiude i giochi (20-25).

Nel secondo set, dopo un avvio in equilibrio, è nuovamente Civitanova a prendere le redini della contesa (4-7). Il servizio e la difesa dei cucinieri funzionano a dovere contro i tentativi di rimonta piacentini, con Lagumdzija che allunga ancora il divario (6-11). Piacenza prova il tutto per tutto con Romanò, ma un nuovo allungo guidato da Loeppky spalanca le porte allo 0-2 dei cucinieri (19-25).

Civitanova viaggia sulle ali dell’entusiasmo anche nel terzo set, partendo a razzo sia in difesa che in attacco (1-5). Piacenza prova a risalire con il solito Romanò (8-8) prima che Lagumdzija e Chinenyeze riportino la truppa di Medei con la testa avanti (15-18). La gara sale di tono, con Piacenza che impatta a quota 19 con il muro di Galassi: dall’altra parte è Bottolo a replicare spingendo i cucinieri sul 22-24. Piacenza annulla il primo match point, ma sul secondo Nikolov è chirurgico.