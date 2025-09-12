Tutto pronto nelle scuole. Quasi 4mila sui banchi. Ecco le manutenzioni fatte

Nuovo anno scolastico alle porte per alunni e alunne di Macerata, che si preparano a rientrare tra le mura dei loro Istituti dopo tre mesi di pausa estiva. Terminati invece gli interventi di manutenzione delle scuole, svolti nei mesi scorsi. "In tutte le scuole sono stati effettuati interventi di manutenzione ordinaria di falegnameria, elettrica e idraulica - afferma l’assessore all’istruzione, Katiuscia Cassetta -. Nel particolare, poi, alla scuola materna di Villa Serra è stato sistemato il piazzale esterno; alle Vergini è stato ripristinato un rivestimento e alla scuola materna a Villa Potenza è stata rifatta la recinzione esterna. Sono state inoltre ritinteggiate le cucine e dispense di Villa Serra, della scuola Fratelli Cervi e in via Panfilo; in quest’ultima anche un generale ripristino e tinteggiatura. Ritinteggiata un’aula alla primaria di Villa Potenza, mentre al nido Gian Burrasca è stata montata e messa in opera una casetta esterna. La manutenzione generale è stata portata avanti anche durante tutto l’anno scolastico scorso – continua Cassetta – con 269 interventi in tutte le scuole, soprattutto alla Fermi che è quella più vecchia".

Pronti a ripartire anche i servizi di mensa, pre scuola e trasporto, accanto a laboratori e attività in collaborazione con i siti culturali della città. Spiega l’assessore all’Istruzione: "Tutti i servizi di prescuola, trasporto e mensa sono garantiti e partono dal primo giorno di scuola a tariffa invariata. Con questi torneranno le iniziative culturali: a ottobre partiranno i laboratori e le attività in collaborazione con la rete museale, accanto al Tavolo 0-6 per nidi e scuole dell’infanzia. Ripartirà il progetto "Italiano in biblioteca" con l’Università e verrà rinnovato il Consiglio dei bambini. A breve inaugureremo anche un nuovo laboratorio d’arte alla Mestica, previsto per due giorni a settimana. Resta aperta il pomeriggio la scuola Bocelli, per iniziative a disposizione della comunità di Sforzacosta".

E ancora, "con le ragazze del servizio civile partirà un progetto di educazione alimentare "Bravi a mensa", in due mense della Mestica. L’8 novembre presenteremo "Melody", progetto che include la musica come mezzo per insegnare l’educazione civica, proseguendo con numerose altre iniziative nel corso di tutto l’anno scolastico. In generale c’è un focus molto attento sulle scuole e una grande collaborazione". Circa 100 iscrizioni in meno, invece, a segnare il rientro, come conclude Cassetta: "Abbiamo 3.655 iscrizioni totali per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, 109 in meno rispetto all’anno precedente, con la formazione di 186 classi. Macerata ha comunque perso meno rispetto ad altri comuni, mantenendo la sua media".