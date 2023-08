Tutto pronto per "Castrum Sarnani" Atmosfere medievali e divertimento

di Lucia Gentili

Il borgo di Sarnano torna ad essere, da domani al 19 agosto, il palcoscenico di "Castrum Sarnani – il Medioevo … che ritorna". La manifestazione, giunta alla XV edizione "Ad pedem montium", con il patrocinio di Regione, Provincia, unione montana Monti Azzurri e Comune, è organizzata dall’Associazione Tamburini del Serafino. La direzione artistica è di Alessandro Martello. Questa volta l’attenzione verrà spostata sul contado, sui suoi abitanti e sulle sue risorse, in particolare sull’industria che rappresentava l’economia prevalente per il territorio sarnanese: la manifattura laniera (con il cosiddetto "Panno Sarnano"). Si comincia domani, alle 20, con l’apertura della tradizionale Taverna della Luna, allestita sul balcone panoramico ai piedi del Palazzo del Popolo; gli ospiti, serviti da personale in costume d’epoca e allietati con musiche e spettacoli a tema, potranno gustare pietanze tipiche, preparate esclusivamente con ingredienti esistenti nell’Europa medievale. Venerdì, alle 18, nel Salotto del Borgo in vicolo Brunforte "Le radici della ricchezza dei Sibillini: un territorio di artigiani e mercanti", incontro in collaborazione con il Centro Studi Sarnanesi, a cui parteciperanno Olimpia Gobbi, storica del territorio e Massimo Costantini e Patrizia Ginesi dell’associazione per l’artigianato artistico "Arti e Mestieri". "Un’occasione da non perdere per chi vorrà approfondire la conoscenza delle nostre tradizioni e radici economiche e socioculturali grazie a tre esperti del settore", spiegano i promotori. Sabato alle 22, sempre in centro storico, va in scena lo spettacolo "Luce" a cura della Compagnia dei Folli di Ascoli, tra fuoco, sfere volanti, effetti luminosi, proiezioni su farfalle e sfere trasparenti, acrobati su trapezi e tessuti svolazzanti (biglietto intero 12 euro, ridotto 4-11 anni 6 euro). Per info e prenotazioni: Associazione Tamburini del Serafino (socio del Consorzio europeo delle rievocazioni storiche) al 3336053265, [email protected], www.castrumsarnani.org. Si tratta di un appuntamento di punta dell’estate maceratese.