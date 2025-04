Tutto pronto per la cerimonia della Liberazione

Tutto pronto a Potenza Picena per l’80esimo anniversario della festa della Liberazione, che si svolgerà venerdì 25 aprile e vede l’organizzazione del Comune e dell’Anpi sezione "Scipioni e Cutini". Alle 10 ci sarà il ritrovo al Belvedere donatori di sangue, e cioè al cosiddetto Pincio, per ricordare i partigiani e le figure del territorio potentino che hanno contribuito alla Liberazione. Mentre alle 11.15 è prevista la deposizione di una corona d’alloro al monumento dedicato ai caduti in piazza Douhet, nella frazione di Porto Potenza. Per l’occasione interverranno e prenderanno parola il sindaco Noemi Tartabini e il presidente dell’Anpi locale Luca Manzi. La celebrazione si svolgerà con la partecipazione e l’esibizione della banda musicale cittadina.