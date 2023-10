Tutto pronto per la nuova stagione de La Serra a Civitanova: domani Oyadi in consolle

Il locale maggiormente incline ad un target di pubblico adulto, apre la lunga fase dell’intrattenimento notturno al chiuso nella città della movida, Civitanova. Da domani, infatti, inizia la quinta stagione (e mezzo perché è stato inaugurato a febbraio 2019) de La Serra, ristorante in primis, nonché struttura dove ballare a completare la proposta.

La direziona artistica sarà affidata come sempre ad Aldo Ascani e per la "prima" domani ci sarà la deejay Oyadi proprio come un anno fa, forse una scelta anche scaramantica dato l’eccellente esito avuto poi sia in termini di presenze che di consensi. Formula vincente non si cambia, in via Aldo Moro i venerdì sera saranno pertanto "Va a 2000" e si comincerà con la cena spettacolo accompagnata da musica dal vivo, domani ad esempio ci sarà la Revolution Band. Per la cena del sabato ci penseranno Oriano e Alessandrino, quindi in consolle Gianluca Jay.

Più avanti torneranno anche le domeniche pomeriggio e dal 18 ottobre i mercoledì con karaoke a cena e latino a seguire. Due le novità di questa stagione a La Serra: i clienti troveranno un locale con un privè ridisegnato e soprattutto ci sarà uno spazio ad hoc per degustazioni di vini in abbinamento a prodotti tipici. Per info e prenotazioni telefonare allo 0733 520644.

Andrea Scoppa