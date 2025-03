Tutto pronto per la Stracivitanova. In campo c’è anche Telethon

Pronti, partenza, via. Tutto pronto la quarantanovesima edizione della Stracivitanova che si terrà domenica 9 tra il centro e il lungomare: migliaia di singoli atleti, gruppi locali e palestre saranno impegnati in una mattinata di sana competizione organizata dall’Atletica Civitanova. La giornata prevede tre differenti attività: l’agonismo destinato alla 21 chilometri, gara competitiva e con premi individuali per i vincitori, poi la 10,5 chilometri non competitiva e infine la 4 chilometri Strafamily. La partenza sarà in corso Umberto (ritrovo alle 8.45), poi i passaggi sui due lungomare e l’arrivo in piazza XX Settembre; per la 21 chilometri, il percorso andrà ripetuto.

Ieri, nella sala conferenze del Banco Marchigiano, si è tenuta la presentazione dell’iniziativa, a cui hanno preso parte anche i rappresentanti delle autorità civili e dei tanti sponsor che hanno contribuito all’organizzazione. Ancora una volta, grande soddisfazione per il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi: "Eccoci di nuovo qua – ha detto in apertura –. Sarà una festa popolare e cercheremo di coinvolgere tutti". Anche Telethon parteciperà con le sue iniziative solidali contro le malattie rare: "Dopo le corse di Milano e Napoli, adesso siamo anche a Civitanova" sono state le parole di Pamela Burattini, per conto della stessa associazione. "Ancora una volta complimenti all’Atletica Civitanova – ha detto Fabio Romagnoli del Coni –, la Federazione nazionale sa che qui ci sono persone capaci e in grado di organizzare grandi eventi come questi".

Presente anche il vicesindaco e assessore allo sport Claudio Morresi, che ha ricordato le polemiche dello scorso 4 novembre, in occasione dei campionati italiani di atletica leggera. "La decisione – ha dichiarato Morresi – di spostare il mercato fu criticata aspramente, ma le critiche molto spesso non sono costruttive perché non tengono conto di tutto l’impegno". Secondo Massimo Tombolini del Banco Marchigiano "ogni euro investito in queste attività genera un ritorno dal valore triplo". Ancora una volta l’intrattenimento sarà affidato a Radio Linea, mentre l’Avis ha previsto ulteriori premi per i vincitori. I prezzi per le iscrizioni sono di 25 euro per la 21 chilometri, 12 euro per la 10,5 chilometri e 7 euro per la Strafamily. Le iscrizioni si possono fare in via telematica oppure alla sede dell’Atletica Civitanova. Per informazioni ci si può rivolgere a segreteria@atleticacivitanova.it, oppure al numero 391 3212894 o al 333 2003685.

Francesco Rossetti