Tutto pronto per l’Infiorata. Si parte con la mostra di pittura

Castelraimondo si prepara a vivere l’Infiorata del Corpus Domini. L’evento, giunto alla 32^ edizione, inizierà domenica 26 maggio con una mostra di pittura a cura dell’Uteam lungo corso Italia; poi giovedì 30 spazio al tradizionale taglio dei fiori in Piazza Dante e alla musica dei "Limoni disperati" per la cena spettacolo organizzata dalle associazioni Avis, Admo e Aido presso il Ludwig Strasse. Quindi, venerdì 31 comincerà la realizzazione dei tappeti fioriti. Il lavoro proseguirà sabato primo giugno, quando la manifestazione entrerà nel vivo grazie anche al concerto del Corpo bandistico Bottacchiari per i 100 anni della morte di Puccini. Infine, domenica 2 giugno giornata clou dell’Infiorata con laboratori dedicati e soprattutto la messa nella chiesa della Sacra Famiglia seguita dalla solenne processione del Corpus Domini lungo corso Italia. In chiusura lo spettacolo serale di cabaret di Nduccio e la sua band (in piazza della Repubblica, dove si terrà pure l’estrazione della lotteria). Il Comitato promotore ha deciso di dare quest’anno un tema unitario alla manifestazione, ovvero "Laudato sii", riferimento diretto al Cantico delle creature e alla figura di San Francesco.