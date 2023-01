Tutto pronto per lo "Swap Party"

Domani, dalle 15.30 alle 18.30 alla sala letture (ex centrale del Ponte del diavolo), si terrà il primo appuntamento di "Swap Party", aperto a chi vorrà scambiare abiti e accessori uomo, donna, bambini e infanzia. "Iniziamo a ’swappare’ (scambiare) per un’economia circolare", è l’invito della Ludoteca Riù e del Cea Centro di educazione ambientale Legambiente Il Pettirosso, che organizzano l’iniziativa con i servizi sociali del Comune, Caritas e Sermit. È un’occasione per scambiare abiti, scarpe e accessori in modo semplice, veloce ed ecosostenibile. Tutti gli indumenti devono essere puliti e in buone condizioni (gli organizzatori si riservano di valutare i capi portati); sarà dedicato uno spazio a vestiti per bambini nella fascia di età 4-12 anni. Ad ogni capo verrà assegnato un credito di scambio: il valore del credito è dato da tappi di vario genere per ogni categoria di indumenti e verranno consegnati ad ogni partecipante. I capi non scambiati verranno donati a Caritas e Sermit di Tolentino.