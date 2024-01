Tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica: un corso

Si chiama "C’è posta per te: tutto quello che c’è da sapere sulla posta elettronica", il corso è finalizzato all’acquisizione delle competenze basilari all’uso della posta elettronica e della pec. La lezione si terrà lunedì alle 10, nella sala lettura, ex centrale, area verde Ponte del diavolo. E saranno svolte esercitazioni pratiche sull’uso delle principali funzionalità di invio e ricezione. Il corso, completamente gratuito, fa parte del percorso formativo "Bussola Digitale". Ed è stato appositamente predisposto per far conoscere agli utenti meno esperti gli strumenti necessari a esercitare i loro diritti di cittadinanza digitale. Si prega di portare il proprio dispositivo per le esercitazioni, e di chiedere Pin e Puk della Cie all’ufficio Anagrafe. Per prenotare: recarsi al Punto di facilitazione digitale nell’ex centrale del ponte (area verde Ponte del diavolo), oppure chiama al 3703733992.