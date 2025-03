Tutto sotto controllo per l’Isernia: 2-0

ISERNIA 2 RECANATESE 0

ISERNIA SAN LEUCIO: Draghi 6,5, Romat 6,5, Perotti 7, Baba 7, Perrone 6,5 (63’ Del Bianco 6), Gimenez 6, D’Angelo Francesco 7 (77’ Pettorossi 6), Antinucci 6,5, Coratella 7 (77’ Conti 6), Cascio 6,5 (85’ Ouattara SV), Ercolano 7 (93’ Rinella SV). All.: Farrocco 7

RECANATESE: Del Bello 6, Mordini 5,5, Alfieri 5,5, Ferrante Edoardo 6, Cusumano 5,5 (12’ st Pierfederici 6), Zini 6, D’Angelo Massimo 6, Giandonato 5,5, Ferrante Daniel 5,5, Marchegiani 6, Spagna 5,5. All.: Bilò 5,5

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta (assistenti Rizzo–Fiore)

Reti: pt. 26’ Coratella (I), 41’ Baba (I)

Note: ammoniti Perrone e Baba (ISL), Zini (R)

ISERNIA

Recanatese sconfitta per 2-0 in casa dell’Isernia, un risultato che allontana il primo match-ball per il discorso salvezza. La squadra di Bilò, che mantiene quattro lunghezze di vantaggio sulla zona playout, viene beffata dai gol di Coratella e Baba nella prima frazione.

Isernia rinvigorita dalla vittoria contro l’Atletico Ascoli che ha riaperto il discorso salvezza, approccia al match nel modo migliore e in avvio sfiora il vantaggio con l’accorrente Cascio che non c’entra lo specchio della porta. La Recanatese prova a rispondere poco dopo con Ferrante, che dal limite calcia alto. I ritmi restano elevati, con capovolgimenti da entrambe le parti: gli ospiti si fanno vedere di nuovo con Giandonato, ma la sua conclusione da solo l’illusione del gol. A sbloccare l’equilibrio è però l’Isernia, che al 26’ trova il vantaggio: Coratella di testa anticipa tutti e bare Del Bello per l’1-0 locale. La Recanatese sbanda e rischia di subire il raddoppio poco dopo, con Cusumano che salva sulla linea la conclusione di Antinucci. Il 2-0 è però solo rimandato e si concretizza poco prima dell’intervallo: l’Isernia insiste e Baba risolve una mischia con un tocco ravvicinato.

Nella ripresa i giallorossi provano a scuotersi, sfiorando immediatamente la rete che potrebbe riaprire i conti: Giandonato si libera e conclude a botta sicura, con Draghi che si esalta e respinge. Al 60’ la Recanatese va nuovamente vicina alla rete: Draghi pasticcia sul tiro di Zini, sulla sfera si avventa l’accorrente D’Angelo Massimo che spara addosso ad un provvidenziale Ercolano che si oppone di schiena. Con il passare dei minuti il forcing dei giallorossi cala e non bastano le sostituzioni di Bilò per cambiare l’inerzia e riaprire il risultato: l’Isernia controlla e sfiora anche il tris con Perotti, Baba e Conti, amministrando il 2-0 fino al triplice fischio finale.