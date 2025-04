"Tuttorial" degli Oblivion. La guida contromano alla contemporaneità

Al Vaccaj di Tolentino arriva il quintetto comico-musicale più amato d’Italia: gli Oblivion. Venerdì, alle 21.15, in esclusiva regionale, va in scena "Tuttorial – Guida contromano alla contemporaneità", il nuovo spettacolo in cui i cinque "cantattori" e musicisti – Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli – presentano una realtà alternativa in cui, senza senso e senza tempo, personaggi di varie epoche allietano le giornate dei loro follower in cambio dell’agognato successo. "Nel metaverso di Tuttorial, Galileo Galilei diventa, così una star di TikTok e dà lezioni ai content creator, Giuseppe Verdi fa i video con l’ukulele, Leonardo da Vinci non riesce a produrre contenuti virali e Marco Mengoni canta all’Ikea – annunciano gli organizzatori –. Vengono così canzonati idoli sacri e profani". Ultimi biglietti su www.vivaticket.com, nelle biglietterie del circuito Amat/Vivaticket, e al botteghino del teatro da oggi con orario 18-20.