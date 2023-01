Ubaldi su Re: "Un dirigente validissimo, cacciato solo per odio"

"Ritengo che esista una sola definizione per il sindaco Andrea Michelini e gli assessori tutti: barbari". Non le manda certo a dire il capogruppo di Centrodestra Unito, Rosalba Ubaldi, che torna sul cambio che c’è stato ai vertici del quinto settore comunale di Porto Recanati, dove lo storico dirigente, il geometra Daniele Re, è stato rimosso e al suo posto è subentrato l’ingegnere Roberto Defelici. Proprio Re era stato il dirigente quando la Ubaldi fu sindaco e poi vicesindaco. "La buona educazione non abita a Palazzo Volpini – afferma la Ubaldi –. Giorni fa ho letto che il geometra Re è stato rimosso dal proprio ruolo. La notizia, per quanto sgradevole, non era assolutamente disattesa. L’assessore ai Lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, il motore della giunta, colui che tira i fili della maggioranza e che nessuno osa contraddire, fin dal 2014 ha sempre avuto un solo obiettivo, cioè quello di rimuovere Daniele Re dal suo incarico. Nel 2014 avevamo, sbagliando, attribuito le colpe di una cattiva amministrazione al sindaco pro tempore, Sabrina Montali. Allora come oggi il regista della maggioranza è Riccetti. Nella mia lunga attività amministrativa – aggiunge ancora la Ubaldi – non mi sono scelta nessun collaboratore. Ho sempre lavorato, in Comune, con chi mi era stato messo a disposizione. E Re era entrato in Comune con un altro sindaco, molto prima del mio ingresso in giunta. Lui, come tutti gli altri responsabili di settore, sono validissimi. Chi è animato da odio tutto questo non lo capirà mai, purtroppo".