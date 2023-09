Ubaldi su Riccetti: bene l’archiviazione, ma serve sempre correttezza

"Resto pienamente convinta che un amministratore o un assessore può con i dovuti modi controllare gli operatori soprattutto nella esecuzione dei lavori, ma mai e poi mai deve e ha il potere di intervenire direttamente". È il commento di Rosalba Ubaldi (nella foto), capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito, riguardo alla decisione della Procura di Macerata di archiviare la querela che un dipendente comunale aveva sporto contro l’assessore ai Lavori pubblici di Porto Recanati, Lorenzo Riccetti. Proprio quest’ultimo ne aveva dato notizia pochi giorni da, tramite una conferenza stampa.

"Sono sinceramente contenta che, per lui, la vicenda si sia conclusa sotto il profilo penale senza alcuna conseguenza – afferma la Ubaldi –. E conosco il sapore di quel tipo di soddisfazione che ho vissuto molte volte, dopo denunce sempre archiviate o un processo concluso con ‘il fatto non sussiste’. Ma questo senza aver mai sentito il bisogno di fare una conferenza stampa, perché ritengo che chi amministra debba anche avere uno stile". Tra l’altro, il caso era stato sollevato nei mesi scorsi proprio con una interrogazione di Centrodestra Unito.

"Ho ascoltato la conferenza e i riferimenti alla nostra interrogazione – riprende la Ubaldi –. Noi abbiamo riferito esclusivamente, con la verità che ci contraddistingue, i fatti per come riferiteci in circostanze fortuite e non richieste. Tuttavia il riconoscimento che il fatto denunciato non sia penalmente rilevante, non significa che quella condotta adottata sia legittima e corretta sotto altri profili".

g. g.