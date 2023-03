Ubaldi sulla scia delle proteste: "T-red da togliere o modificare"

"L’amministrazione comunale farebbe meglio a levare il T-red sulla Statale, ma dubito che prenda in considerazione questa ipotesi. E allora deve rivedere il funzionamento del semaforo". L’ex vicesindaco Rosalba Ubaldi, ora capogruppo di Centrodestra Unito, strizza l’occhio ai residenti di Montarice che si dicono intenzionati ad aprire una petizione (o in alternativa presentare un esposto) sul funzionamento del T-red. Si tratta cioè dell’apparecchio elettronico utile a contravvenzionare gli automobilisti che passano col semaforo rosso, installato appena tre mesi fa sui semafori tra la strada Statale, via Bocci e viale dei Pini, a Porto Recanati. "In primis, la giunta non ha risolto il problema di sicurezza stradale al Bivio Regina, dove avevo chiesto il posizionamento di un autovelox e per questo era stato acquistato tale dispositivo – osserva la Ubaldi –. E alla fine ha deciso di restituire alla ditta il velox per avere in cambio il T-red, che rappresenta uno degli strumenti più infidi per far rispettare il codice della strada. Non credo che la giunta vorrà rimuovere il T-red, visto che ha calcolato circa un milione di euro di proventi dalle multe per violazione al codice della strada. Perciò, provvedano ad aumentare la cartellonistica per avvisare gli automobilisti di quella telecamera, magari anche con dei segnali luminosi. Inoltre, è giusto che venga allungato sia il tempo nel quale il semaforo rimane verde, sia quando è giallo. Chi ogni giorno deve passare sulla Statale, rischia di essere multato".

g. g.