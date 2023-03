Ubo Teatro in trasferta: lo show inclusivo sarà ’esportato’ in Spagna

Gli attori diversamente abili della compagnia Ubo Teatro di Porto Recanati, diretti dal regista e presidente Michele Salvatori, voleranno a Siviglia (in Spagna) per esibirsi all’interno di un festival dedicato al teatro integrato. Questo grazie al progetto "Erasmus +", finanziato dall’Agenzia nazionale spagnola per la gioventù, che vede capofila l’associazione spagnola CulturArte di Siviglia, presieduta da Luis Rodriguez Luna, e Ubo Teatro come partner italiano. "Tutto è partito dal progetto che noi avevamo proposto, ed è poi stato approvato dalla comunità europea – spiega Salvatori –. In pratica abbiamo illustrato una nuova metodologia di teatro inclusivo, quindi rivolta ai disabili e non solo, che stiamo divulgando. Nei giorni scorsi, ci sono venuti a trovare gli attori della associazione spagnola, con i quali abbiamo tenuto laboratori, lezioni e corsi di formazione, sul teatro integrato e inclusivo. A luglio torneranno a Porto Recanati, per svolgere altri workshop". Ma il bello arriverà dopo l’estate, con la trasferta prevista in Spagna. "A novembre, dal 24 al 28, andreamo a Siviglia, dove i nostri ragazzi si esibiranno durante il Festival del Teatro Integrato – racconta ancora Salvatori –. In tutto ciò, ringraziamo l’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini, per il supporto dato anche in vista della seconda edizione del Festival di Teatro Inclusione ‘L’Incanto della disarmonia’, che si svolgerà a giugno in città". Insomma, è l’ennesimo grande risultato per la Compagnia Ubo Teatro che dal 2005 propone attività, corsi di formazione e progetti di teatro e teatroterapia in diversi ambiti nel sociale: carceri, comunità per minori e tossicodipendenti, centri per disabili, case di riposo, centri psichiatrici e scuole. In passato, la compagnia è stata selezionata al Festival Internazionale delle Abilità Differenti di Correggio, al Festival Il Giullare di Trani, la rassegna Attori Diversamente Attori di Cagli e al Festival Tespi di Jesi. Inoltre, collabora con l’Università Politecnica delle Marche e con l’Università di Macerata, occupandosi di formazione in "teatro e disabilità" e "teatro ragazzi".

Giorgio Giannaccini