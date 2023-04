Ubriaca a scuola, sentiamoci tutti responsabili

Paola

Pagnanelli

La notizia della studentessa in coma etilico a scuola non può lasciare indifferenti. Il caso singolo (una ragazza iscritta ai primi anni di una scuola del capoluogo, che si è accasciata sul banco come addormentata e poi è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso) può avere dietro di sé mille storie, a partire dalla più classica bravata di chi, pensando di dimostrarsi più grande con una sfida a colpi di vino o chissà cosa, si ritrova al pronto soccorso. Ma possono esserci anche situazioni di profondissimo disagio, dovuto a situazioni personali o familiari. Ma come dire il responsabile del servizio dipendenze patologiche Gianni Giuli, un fatto simile non può essere sottovalutato, per tanti motivi.

Dolori e problemi ci saranno sempre nel mondo, ma dove possibile bisogna provare ad affrontarli e a risolverli, superarli, ridimensionarli, o almeno comprenderli. Spesso è possibile intervenire, ci sono punti di ascolto per le famiglie, un’assistenza mirata per i minorenni, terapie e soluzioni reali e concrete. Fare finta di niente non giova a nessuno, è come nascondere lo sporco sotto al tappeto: non è pulizia. In questi percorsi possono essere coinvolte più istituzioni a fianco della famiglia. E se da un lato si deve intervenire sulla minorenne coinvolta, dall’altro si deve pensare ai maggiorenni altrettanto coinvolti in questa vicenda: chi aveva dato gli alcolici a questa ragazzina? Chi non ha controllato? Chi ha fatto finta di non vedere? Chi ha pensato non fosse un suo problema? Chi ha pensato che non fosse poi così grave? Quando si parla di giovanissimi, si deve tenere a mente che il loro futuro è luce preziosa per tutti, e tutti dobbiamo sentirci tutti responsabili di proteggere quella luce.