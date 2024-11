Ubriaca barcolla sul ponte. Soccorsa dai carabinieri

Camminava barcollando e si sporgeva pericolosamente dalla barriera del guard rail una donna, soccorsa dai carabinieri di Civitanova. Era evidentemente in pericolo quando è stata raggiunta dalla pattuglia del Nucleo radiomobile ieri verso le 13. Era stata notata da alcuni automobilisti sul ponte del Chienti. L’equipaggio dell’Arma, allertato dalla centrale operativa, è intervenuto sul posto e i militari sono riusciti a mettere in sicurezza la donna, scongiurando ulteriori situazioni di rischio. Si trattava di una nigeriana di 41 anni, senza fissa dimora, in uno stato di alterazione psichica dovuta agli alcolici. Con un’ambulanza del 118 è stata portata all’ospedale di Civitanova.