Ubriaca inveisce contro l’ex marito. Poi gli spacca i vetri dell’auto

Ubriaca fradicia, si è presentata sotto casa dell’ex marito e ha dato in escandescenze contro di lui. Sono dovuti intervenire i carabinieri e la donna, una 40enne, avrebbe inveito e a spintonato i militari. Per questo è stata caricata in ambulanza e portata al pronto soccorso di Civitanova. Non contenta, sarebbe tornata alla carica di notte e con un sasso avrebbe spaccato il parabrezza dell’aut dell’ex coniuge. Alla fine lui, un 50enne, è andato in caserma dai carabinieri e ha sporto denuncia.

Questo l’episodio che sarebbe avvenuto giovedì a Porto Recanati. Intorno alle 19, la 40enne si è diretta a piedi verso l’abitazione dell’ex, dalle parti di via Del Sole. Ma complice l’alcol, si è subito scagliata contro l’ex marito e lo ha insultato, dicendo che lei voleva vedere i figli, affidati al padre. Impaurito e scosso, l’uomo si è rifugiato nello studio d un professionista. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri di Porto Recanati per cercare di contenere le intemperanze della donna, anche perché nel frattempo lei era salita sopra all’auto del professionista, ammaccando il mezzo. All’arrivo dei militari la 40enne non si è per nulla calmata e anzi avrebbe sputato verso di loro, arrivando persino a spintonarli. Sul posto è arrivata pure l’ambulanza del 118. Gli operatori sanitari, non senza fatica, sono riusciti a far rinsavire la 40enne e a convincerla di farsi trasportare al pronto soccorso di Civitanova, per tutti gli accertamenti del caso.

La mattina seguente, verso le 7.30, l’ex marito è sceso di casa per andare a prendere la sua auto, parcheggiata nel cortile interno. Ben presto, però, ha notato che il parabrezza del mezzo era stato mandato in mille frantumi con un sasso. Idem il finestrino anteriore e le fiancate dell’auto, rimaste vistosamente danneggiate. Le telecamere private della zona avrebbero immortalato proprio la 40enne, mentre a tarda notte era entrata nel cortile del palazzo e con un sasso spaccava i vetri della vettura. Ieri mattina il 50enne si è rivolto ai carabinieri, depositando una querela contro l’ex moglie per il reato di danneggiamento.