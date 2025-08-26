Ubriaca tampona due auto e scappa. Bloccata e denunciata una 50enne

Nell’uscire dalla rotatoria va a sbattere contro due auto e scappa. Ma viene inseguita da uno dei due tamponati e fermata dai carabinieri, che con l’etilometro hanno scoperto che aveva un tasso di alcol cinque volte superiore al limite consentito. A finire nei guai, con l’accusa di omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente con danni alle persone e guida in stato di ebbrezza alcolica, è stata una cinquantenne di Morrovalle. Dopo gli accertamenti è stata denunciata dai carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Tolentino.

L’episodio è successo sabato a Urbisaglia, lungo la strada provinciale 78, scenario purtroppo di tanti incidenti. Verso mezzanotte la donna, alla guida di una Fiat Punto, ha urtato prima una Volkswagen Tiguan e poi una Mercedes, che procedevano nel senso opposto di marcia. E invece di fermarsi, si è data alla fuga. Il conducente della Mercedes peerò si è messo all’inseguimento della Fiat Punto, mentre venivano chiamati i carabinieri che così hanno intercettato e identificato la conducente. La donna è stata sottoposta agli accertamenti con l’etilometro. E così è venuto fuori che la cinquantenne era positiva con un tasso alcolemico pari a 2,32 grammi/litro, sebbene il limite sia 0,50. La passeggera della Tiguan, una donna di 61 anni di Amandola, dopo l’impatto è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso di Macerata per le cure del caso. A seguito dei rilievi dell’incidente e degli accertamenti i carabinieri, oltre ad aver denunciato alla procura la morrovallese per omissione di soccorso, fuga a seguito di incidente con danni alle persone e guida in stato di ebbrezza alcolica, hanno provveduto a ritirarle immediatamente la patente di guida.

I controlli durante la bella stagione non si intensificano solo lungo la costa, dove si concentrano i luoghi della movida, ma anche nell’entroterra. Questi servizi di prevenzione includono la verifica dei locali, il monitoraggio del territorio e posti di blocco per contrastare comportamenti illeciti come guida in stato di ebbrezza, possesso di stupefacenti e disordini. Con conseguenti sanzioni e segnalazioni alle autorità competenti. Con il nuovo codice della strada, i limiti che fanno scattare multe e provvedimenti sono gli stessi di prima (il limite è sempre 0,5 g/l), ma cambiano le sanzioni per chi supera questi limiti, ora più severe.

Lucia Gentili