Ubriachi al volante a Civitanova, ritirate venti patenti in una notte

Civitanova, 4 settembre 2023 – Ubriachi al volante: strage di patenti nel fine settimana, nell’ambito dei controlli messi in campo dalla polizia stradale sulle strade di Civitanova, su input del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Complessivamente, nella notte tra sabato e domenica, sono state ritirate venti patenti per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Gli automobilisti che avevano alzato troppo il gomito sono otto uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni, cinque uomini con un’età superiore ai 28 anni; quattro donne di età compresa tra 18 e i 27 anni, tre con più 28 anni. In totale sono stati decurtati 248 punti. Sono state elevate complessivamente 26 sanzioni al codice della strada.