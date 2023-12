Ubriachi al volante: controlli e denunce dei carabinieri

In vista delle festività natalizie, i carabinieri della Compagnia di Tolentino intensificano i controlli sul territorio, con numerose pattuglie e in tutte le fasce orarie. Negli ultimi due fine settimana e nelle principali arterie stradali, sono stati denunciati tre uomini, al volante sotto i fumi dell’alcol. La stazione di Belforte del Chienti è intervenuta in un incidente avvenuto su uno svincolo della 77 (direzione Macerata) in cui era coinvolto un solo veicolo; il conducente, un 47enne maceratese, che presentava sintomi da assunzione di alcolici, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. È stato denunciato alla procura di Macerata e gli è stata ritirata la patente di guida.

Analoga circostanza si è verificata a San Severino, dove i militari hanno denunciato un sessantenne del posto che era andato a sbattere per, anche in questo caso, verosimile assunzione di alcolici; e pure qui il rifiuto all’accertamento ha comportato la denuncia penale. Sabato sera un quarantenne ha perso il controllo del mezzo finendo contro le mura di cinta di San Severino; dopo l’intervento dell’aliquota radiomobile, è risultato con un tasso alcolemico di 2 grammil. Il limite consentito è di 0.5, quindi tre volte superiore alla soglia. I militari hanno proceduto alla denuncia, al ritiro del titolo di guida e al fermo amministrativo del mezzo. Disavventura a lieto fine, invece, per un anziano. Grazie alla segnalazione di un cittadino, i carabinieri del pronto intervento hanno soccorso un vecchietto che, alle 5 del mattino camminava lungo la provinciale 78 con il rischio di essere investito. Rintracciati i parenti, i militari hanno appreso che l’uomo, con demenza senile e residente in un Comune limitrofo, si era allontanato da casa nel corso nottata a loro insaputa. Dopo un controllo medico, è stato riaccompagnato a casa da un familiare. Disorientato, ma in buone condizioni di salute. È successo all’uscita di Sforzacosta, verso il ponte.

l. g.