Ubriachi al volante: due denunciati

Alla guida dopo aver alzato un po’ troppo il gomito: nei guai sono finiti due uomini. La compagnia dei carabinieri di Macerata ha svolto un servizio coordinato di controllo del territorio per prevenire e contrastare reati, con il supporto dei militari del Nor, sezione operativa, dei carabinieri della stazione di Corridonia e del Nucleo Cinofili di Pesaro. Nel corso delle attività, è stato segnalato alla Prefettura un 29enne di origini libanesi, residente a Macerata, controllato di fronte a un locale, trovato in possesso di un frammento di hashish del peso di 1,046 grammi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro amministrativo.

Inoltre, i militari hanno denunciato un 32enne residente a Mogliano, che, fermato alla guida di un’auto non di sua proprietà, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico pari a 1,08 g/l. La patente di guida è stata ritirata. Nel corso dei controlli, è stato denunciato anche un 52enne maceratese, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di 2,32 g/l. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato a un servizio di soccorso stradale.

Complessivamente, durante il servizio sono state impiegate otto pattuglie sul territorio, che hanno proceduto al controllo di 91 persone, di cui 21 di nazionalità straniera, e di sette esercizi pubblici. Sono state inoltre elevate due contravvenzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, per un importo complessivo di 517 euro, con il ritiro di una carta di circolazione, e contestata una violazione amministrativa per ubriachezza molesta.

Chiara Marinelli