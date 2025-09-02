Ubriachi al volante, due nei guai

Al volante dopo aver alzato troppo il gomito, due uomini nei guai. Controlli dei carabinieri dalla costa all’entroterra. I militari dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Civitanova hanno denunciato un 38enne di origini calabresi, ma residente a Montelupone, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato sul lungomare Piermanni mentre era alla guida della sua auto, è stato sottoposto al test dell’etilometro: è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,05 g/l. Per lui è scattata la denuncia per cui è prevista la sanzione principale dell’ammenda da 800 a 3.200 euro, sanzione aumentata da un terzo alla metà perché il reato è stato commesso dopo le 22 e prima delle 7 e l’arresto fino a sei mesi con il ritiro immediato della patente di guida per la conseguente sospensione da sei mesi a un anno. I carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Macerata, invece, hanno sanzionato un 44enne di Matelica per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche. L’uomo, fermato nella notte nel centro abitato, mentre era alla guida della sua auto, è risultato positivo all’esame dell’etilometro, con un tasso di 0,80 g/l. Il matelicese è stato segnalato alla prefettura, la patente ritirata.