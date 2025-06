Ubriachi al volante e droga: in quattro denunciati dai carabinieri

Raffica di denunce e patenti ritirate, durante i controlli straordinari dei carabinieri del comando provinciale. I militari del Radiomobile di Macerata hanno controllato nel capoluogo un’auto a bordo della quale viaggiava un 33enne di Serravalle che, sottoposto ad alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,92 grammi/litro, ovvero quattro volte il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia con il ritiro immediato della patente. Il veicolo è stato affidato a persona idonea.

Sempre i carabinieri del Radiomobile hanno fermato un 60enne maceratese, già noto alle forze dell’ordine, risultato con un tasso di alcol di 0,92 g/l. Anche in questa circostanza la patente è stata immediatamente ritirata e il veicolo affidato a persona idonea.

I militari della stazione di Corridonia hanno segnalato invece alla prefettura due cittadini italiani, entrambi del posto, un 59enne e un 20enne ed entrambi già noti alle forze dell’ordine, per essere stati trovati, in una via del centro, in possesso di un involucro contenente circa un grammo di hashish, poi sequestrato. Inoltre, grazie alla collaborazione di un cittadino, hanno rinvenuto un marsupio, ben nascosto in un mattone interrato, contenente circa 2 grammi di marijuana e 20 euro. Anche in questo caso la sostanza e il denaro rinvenuto sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.