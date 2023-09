Ubriachi al volante e droga. Denunce in serie nel weekend

Un arresto per truffa, un barattolo di droga trovato per strada e cinque patenti ritirate. È il bilancio dell’attività svolta nel fine settimana dai carabinieri in provincia. A Corridonia, è stato rintracciato e arrestato un operaio 43enne italiano, di origini tunisine, condannato per truffa. Deve scontare una sentenza del tribunale di Teramo, di 9 mesi di reclusione. È stato portato in carcere a Fermo. I carabinieri di Macerata hanno invece denunciato per guida in stato di ebbrezza un 44enne italiano, residente in città, trovato al volante dopo aver bevuto. Un 17enne invece è stato segnalato come assuntore, perché trovato con una sigaretta con la marijuana. Un barattolo di droga è stato sequestrato a Mogliano. I carabinieri lo hanno trovato sul ciglio della strada in contrada Santa Croce; dentro c’erano 20 grammi di hashish e 2 di marijuana. Lungo la costa, i carabinieri hanno denunciato un austriaco 32enne: girava con tre taglierini, una pistola da softair senza tappo rosso, due ricariche gas e 12 pallini adatti a quell’arma. Sono stati denunciati poi un artigiano 61enne di Civitanova e una studentessa 26enne di Sirolo, sorpresi al volante con un tasso alcolemico superiore al consentito. Una studentessa 23enne di Potenza Picena è stata segnalata alla prefettura come assuntrice di stupefacenti: i carabinieri l’hanno sorpresa con 7,2 grammi di hashish. A Tolentino, i militari hanno segnalato alla prefettura tre operai e un rappresentante, tra i 18 e i 33 anni, residenti a Tolentino, Belforte e Sarnano. Sono stati trovati in possesso di qualche grammo di hashish, marijuana e cocaina. Uno dei quattro alla vista della pattuglia aveva provato a disfarsi della droga gettandola dal finestrino dell’auto. Un 55enne operaio di Tolentino è stato sanzionato, perché girava in motorino con un’assicurazione contraffatta. All’uomo è stata ritirata la patente e il motorino è stato messo sotto sequestro amministrativo. A Matelica, i carabinieri di Camerino hanno denunciato una 43enne italiana residente a Esanatoglia, risultata positiva all’etilometro. Patente ritirata e auto affidata a un conducente sobrio. In tutto dunque sono stati sequestrati 30 grammi di hashish, 2,5 di marijuana e uno di cocaina. Sono state elevate 21 sanzioni per eccesso di velocità, uso di cellulare senza auricolari, mancato uso delle cinture di sicurezza, sorpasso. Cinque patenti e un documento di circolazione ritirati.