Ubriachi al volante e droga: tre denunciati

Tre denunce a piede libero, quindici sanzioni per violazione al codice della strada e due patenti ritirate. Questo è il bilancio delle recenti attività di controllo messe in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Macerata nel del fine settimana appena trascorso, allo scopo di prevenire e reprimere reati in materia di spaccio e immigrazione clandestina, ma non solo. I servizi erano finalizzati anche al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione verso i giovani e i luoghi da essi frequentati, per prevenire incidenti causati da imprudenza, eccesso di velocità o guida in stato di ebbrezza. Due unità cinofile in arrivo da Pesaro hanno, invece, collaborato nelle operazioni di controllo di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari e nel monitoraggio di luoghi come la stazione ferroviaria o piazza XXV aprile.

I carabinieri della compagnia di Tolentino hanno denunciato a piede libero un senegalese di 33 anni, residente nel territorio tolentinate, che è stato sorpreso, all’interno dei giardini di via Benadduci, a vendere una dose di hashish ad un 21enne del luogo.

La sostanza stupefacente e il telefono del senegalese sono stati sequestrati mentre il giovane acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Ma non è tutto. Un altro ragazzo, di 20 anni, infatti, è stato invece segnalato a San Ginesio dopo esser stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish.

Il nucleo operativo e radiomobile di Camerino ha invece denunciato a piede libero un impiegato 48enne di Recanati che è stato beccato alla guida dell’auto in stato di ebrezza. I militari hanno anche provveduto a ritirargli la patente.

Terza denuncia, sempre a piede libero, da parte della Compagnia di Macerata è stata fatta a carico di un cittadino colombiano di 42 anni e residente in provincia di Chieti, Anche in questo caso al 42enne è stata anche ritirata la patente.

Pure lui, infatti, è stato sorpreso alla guida dai carabinieri con un tasso alcolemico superiore al consentito.

Nei servizi dei Carabinieri del comando provinciale sono stati controllati 60 obiettivi, 255 persone soggetti, di cui 99 stranieri e sono state elevate 15 sanzioni al codice della strada per eccesso di velocità, uso del telefono alla guida, mancato utilizzo delle cinture o sorpasso vietato.