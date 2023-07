Ubriachi al volante, nei guai dopo lo schianto

di Lucia Gentili

Un ventiduenne sanzionato a Sarnano e segnalato alla prefettura per la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi. Multa anche per un ventenne neopatentato, a San Severino, con la decurtazione di dieci punti patente. Entrambi coinvolti in incidenti stradali e entrambi risultati positivi all’alcoltest. E un cinquantacinquenne, a Belforte del Chienti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria per essersi rifiutato di sottoporsi all’etilometro; nel suo caso è scattato il ritiro della patente di guida. È l’amaro bilancio dei controlli effettuati sul territorio dalla Compagnia dei carabinieri di Tolentino, che in questi giorni d’estate sta impiegando più pattuglie sulle strade, in un’ottica di prevenzione, soprattutto nei fine settimana. Numerosi sono stati gli interventi per incidenti, anche gravi, sulle reti viarie di competenza. In campo, i militari del nucleo operativo e radiomobile di Tolentino. Un giovane alla guida di una moto, a seguito degli esami di rito per essere rimasto coinvolto in un sinistro a Sarnano, è risultato positivo all’alcol per un valore pari a 0,71 grammilitro (il limite consentito è di 0,5). Tra l’altro, nell’impatto, aveva riportato importanti lesioni per la caduta dalle due ruote. Il Norm ha elevato la sanzione amministrativa (da 543 a 2.170 euro) e ha segnalato il ventiduenne alla prefettura di Macerata per la sospensione della patente da tre a sei mesi. Analogo episodio a San Severino, nello scontro tra due veicoli; in questo caso, i relativi conducenti avevano riportato lievi traumi. Sul posto i carabinieri della stazione di Caldarola, che hanno avuto modo di accertare che una delle parti, un neopatentato ventenne, aveva omesso di dare la precedenza a una rotatoria ed era positivo all’alcolest. Anche nei suoi confronti, sanzioni amministrative per 336 euro, e decurtazione di dieci punti patente. Infine il cinquantacinquenne, fermato dai carabinieri di Belforte mentre era alla guida dell’auto. Secondo le forze dell’ordine, avrebbe presentato una sintomatologia riconducibile all’uso di alcol. Si è opposto al controllo mediante etilometro ed è stato denunciato per rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza, con ritiro immediato della patente.