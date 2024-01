Ubriachi al volante nella notte: ritirate 21 patenti

Ventuno patenti ritirate in una notte durante un controllo svolto dalla Polizia Stradale di Macerata a Civitanova, domenica scorsa. Tutti i provvedimenti sono stati contestati in seguito agli esiti dell’alcoltest che ha consentiti agli agenti di contestare la guida in stato di ebbrezza. Cinque delle venuto patenti appartenevano a cinque uomini di età compresa tra 18 e i 27 anni, undici a uomini con un’età superiore ai 28 anni, mentre tre patenti sono state ritirate a donne di età compresa tra 18 e i 27 anni e altre due a donne con un’età superiore ai 28 anni. In totale, sono stati decurtati 230 punti e sono state elevate complessivamente 22 sanzioni al codice della strada.

Numeri che sono il bilancio dei servizi di prevenzione delle cosiddette stragi del sabato sera, organizzati nelle notti della movida lungo la fascia costiera della provincia di Macerata, controlli effettuati sotto l’impulso di specifiche direttive ministeriali.