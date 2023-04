Ubriachi al volante, patenti ritirate nella notte tra sabato e domenica

Ubriachi al volante nel mirino dei carabinieri. Nella notte tra sabato e domenica, le pattuglie hanno tenuto sotto controllo le strade di Macerata e dei dintorni. E proprio in città, grazie all’etilometro, sono stati fermati due uomini con un tasso alcolemico superiore al consentito. Per loro sono scattati il ritiro della patente e il sequestro dell’auto, in vista della successiva confisca. I controlli su questo fronte sono continui, purtroppo però non si può non rilevare come il fenomeno della guida sotto l’effetto dell’alcol sia sempre troppo presente. Si tratta di un problema che mette a repentaglio la sicurezza di tutti gli utenti della strada, e contro il quale è massimo l’impegno di tutte le forze dell’ordine.