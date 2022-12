Ubriachi al volante, ritirate sette patenti

Controlli a tappeto dei carabinieri di Macerata e Pollenza in questi giorni di festività natalizie: arrestato un uomo condannato per riciclaggio di denaro, denunciato un ragazzo per porto abusivo di arma bianca, mentre sono state ritirate sette patenti di guida e i conducenti dei veicoli denunciati per essersi messi al volante con un tasso alcolico ben oltre il limite consentito. Segnalati anche due ragazzini per uso personale di droga. Questo il bilancio degli accertamenti su strada dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Macerata e della Stazione di Pollenza. Proprio in quest’ultima località, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione di un cittadino, di nazionalità nigeriana, che era stato condannato in via definitiva a due anni e otto mesi di reclusione per il reato di riciclaggio di denaro: l’arrestato è stato portato nella casa circondariale di Fermo. I carabinieri della sezione Radiomobile del Norm hanno poi ritirato ben sette patenti di guida: i conducenti dei veicoli controllati sono stati infatti sorpresi al volante durante i controlli natalizi in uno stato di ebbrezza, con un tasso alcolico superiore a 0.80. I conducenti sono stati quindi denunciati alla Procura e segnalati alla Prefettura per la sospensione della patente. Sono stati inoltre fermati due minorenni, che si trovavano a bordo di una Mini Car: durante l’ispezione personale e del veicolo sono spuntati due spinelli per circa due grammi in totale di sostanza stupefacente. I due ragazzini sono stati perciò segnalati alla Prefettura per uso personale di droga e alla Procura della Repubblica per i minorenni di Ancona per i provvedimenti del caso. I carabinieri hanno anche fermato un ragazzo che, a bordo della propria auto, aveva un coltello lungo circa 24 centimetri senza autorizzazione o giustificazione: è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti a offendere.

c. g.