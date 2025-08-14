Ubriachi e molesti al bar. Arrivano i carabinieri

Momenti di tensione l’altra sera in un bar del centro, fino all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri.

Due avventori, di origini straniere, avevano trascorso la serata in un locale, tra una bevuta e l’altra. Ma arrivata l’una, è scoccato anche il momento di saldare il conto. Lì però purtroppo è sorto il contrasto, perché i due non volevano saperne di pagare quanto dovuto. I gestori del locale hanno provato a convincerli con le buone, ma ben presto hanno capito che la situazione rischiava di degenerare, soprattutto perché i due erano ubriachi e stavano diventando molesti, tra urla e comportamenti sempre più scomposti. Così è partita la chiamata al numero di emergenza 112.

In piazza della Libertà dunque sono arrivati i militari del Nucleo operativo, che hanno chiesto conto della situazione. Di fronte alle divise, i due ubriachi hanno avuto un momento di lucidità, hanno pagato il conto e hanno chiuso la loro serata altrove.

Purtroppo, soprattutto con le serate estive, sono frequenti le chiamate ai carabinieri per persone moleste che, spesso con la complicità del troppo alcol bevuto, mettono in atto comportamenti poco compatibili con la vita civile. In centro spesso sono segnalati rumori molesti, danneggiamenti ed episodi di imbrattamenti, dovuti a chi, nel momento del bisogno, scambia il primo vicolo per una toilette.