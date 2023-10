Ubriachi e senza patente: raffica di controlli

Chi guidava ubriaco, chi senza patente e giovani in possesso di droga, questo e altro nel bilancio dei servizi di controllo del territorio messi in campo nel fine settimana dai carabinieri di Civitanova, nell’ambito del monitoraggio della viabilità e con l’obiettivo di contrastare e prevenire i reati in materia di abuso di stupefacenti e di reati contro il patrimonio. Denunciato un cittadino albanese di quaranta anni al quale è stata, contestualmente, ritirata la patente. L’uomo era alla guida della sua autovettura sotto l’effetto di sostanze alcoliche. Nel corso del servizio, inoltre, segnalati alla Prefettura di Macerata quattro giovani, di età compresa tra i venti e i trenta anni, a seguito di una perquisizione personale trovato in possesso di sostanza stupefacente. Il bilancio finale dell’operazione parla anche di quindici contestazioni elevate per violazioni delle norme del Codice della strada e un uomo è stato denunciato perché sorpreso alla guida del proprio veicolo senza aver mai conseguito la patente.