Ubriachi minacciano i passanti con una bottiglia spezzata

Decisamente ubriachi e con una bottiglia di vetro in mano, hanno iniziato a minacciare e a chiedere soldi ai tanti presenti che affollavano piazza Brancondi. Per questo si è messo di mezzo un sessantenne che è riuscito a disarmarli, prima dell’arrivo dei carabinieri che hanno acciuffato uno dei due balordi, mentre l’altro si è dato alla fuga per evitare guai. È quanto successo domenica pomeriggio, verso le 19, nel centro di Porto Recanati.

Due tizi di origine magrebina, dopo aver alzato troppo il gomito, si sono messi a girare attorno alla piazza principale del paese, infastidendo diversa gente che stava assistendo a un concerto natalizio. In particolare uno dei due ha spaccato una bottiglia di vetro per terra, e poi l’ha usata per minacciare chi gli capitava a tiro, chiedendo del denaro in cambio. A quel punto è intervenuto un uomo sui sessant’anni che, senza paura, lo ha disarmato. Al contempo sono stati allertati i carabinieri della stazione di Porto Recanati. Poco dopo è giunta una pattuglia e allora uno dei due magrebini ha tagliato la corda. Invece l’altro si è messo a inveire contro i militari dell’Arma che, per tutta risposta, lo hanno preso e portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso.