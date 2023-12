Ubriachi molesti, multe per 510 euro

Cinque multe per ubriachezza molesta sono scattate tra il fine settimana scorso e l’inizio di questa settimana. Più volte i carabinieri sono stati chiamati a intervenire per tenere a bada questi soggetti: sono state fatte sanzioni per 510 euro. I controlli hanno riguardato anche la sicurezza stradale. La mattina del 17 i militari hanno intimato l’alt a una Mercedes il cui conducente, un 26enne di Macerata, aveva una condotta di guida poco rassicurante: aveva un tasso etilico quasi il doppio del consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente, ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Il 19 dicembre un 23enne di Corridonia è stato trovato con 4 grammi di marijuana. Dato che era al volante, gli è stata ritirata la patente. I controlli hanno accertato varie infrazioni da parte degli automobilisti, come l’uso del cellulare alla guida e il mancato utilizzo delle cinture, oltre al sequestro di veicoli perché senza assicurazione.