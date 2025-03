Ubriaco al volante, 24enne nei guai

Un 24enne di Camerino è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con sospensione della patente. Fermato mentre era alla guida della sua auto nel centro cittadino, il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti con l’etilometro, ed è risultato positivo. I carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Camerino lo hanno quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Per lui è scattato anche il ritiro immediato della patente di guida, per la successiva sospensione. Con il nuovo codice della strada, i limiti che fanno scattare multe e provvedimenti sono gli stessi di prima (il limite è sempre 0,5 g/l), ma cambiano le sanzioni.