Ubriaco al volante, denunciato 49enne

Al volante dopo aver alzato un po’ troppo il gomito, nei guai un 49enne. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Macerata, hanno denunciato un uomo residente ad Amandola per guida in stato di ebbrezza. Fermato mentre era alla guida della sua auto in via Cluentina, a Macerata, il 49enne è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultando positivo con un tasso di 1,13 g/l, più del doppio rispetto al consentito. È scattato così il ritiro immediato della patente di guida per la successiva sospensione. Il mezzo è stato affidato a una persona di fiducia.