Ubriaco al volante, distrugge auto in sosta e fugge Aveva un tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

Dopo qualche drink di troppo, prima ha sfasciato un’auto in sosta, poi si è allontanato come se nulla fosse, per non pagare i danni e non passare guai. Ma grazie ai carabinieri di Serravalle è stato individuato e denunciato un romano 50enne residente a Fabriano. Il fatto è successo la sera di Pasqua. Complici forse gli eccessi delle feste, l’uomo si è trovato a guidare lungo la statale 361 in condizioni non proprio adeguate, tanto che a Pioraco ha urtato un’auto che era parcheggiata. Per fortuna non ha ferito nessuno, comunque ha pensato di potersela svignare per farla franca con il risarcimento. Invece il fatto è stato subito segnalato ai carabinieri, e i militari di Serravalle sono riusciti rapidamente a rintracciarlo. Lo hanno sottoposto all’etilometro, ed è venuto fuori che il 50enne aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito. L’uomo dunque è stato subito denunciato alla procura per il reato di guida in stato di ebbrezza, e soprattutto il titolare dell’auto danneggiata potrà farsi risarcire i danni subiti. La tempestività dell’intervento dei carabinieri, diretti dalla Compagnia di Camerino, ha permesso di intervenire in maniera veloce ed efficace e di fermare un soggetto dalla guida poco sicura.