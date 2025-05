Ubriaco al volante minaccia i carabinieri

Un 40enne foggiano residente a Porto Potenza è stato denunciato: invece di sottoporsi all’alcoltest se l’è presa con i carabinieri che lo avevano fermato mentre era al volante. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. L’uomo stava girando nel centro urbano alla guida di un’auto non di sua proprietà, quando è stato fermato da una pattuglia della caserma di Potenza Picena. Il 40enne, in un evidente stato di alterazione psicofisica, si è rifiutato di sottoporsi sia all’etilometro che agli accertamenti tossicologici e si è opposto ai militari della pattuglia, arrivando persino a minacciarli. Per questo motivo, dopo le formalità di rito, il pugliese si è beccato una doppia denuncia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e per non aver svolto né l’alcol test né gli esami antidroga.