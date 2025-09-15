Ubriaco al volante, patente ritirata. Trovata droga in una comunità

Legalità, valore non negoziabile

Valerio Baroncini
Legalità, valore non negoziabile
Macerata
CronacaUbriaco al volante, patente ritirata. Trovata droga in una comunità
15 set 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
Controlli dei carabinieri tra Corridonia e Macerata. Nei guai un 45enne residente a Treia e un 32enne

Marijuana in una comunità terapeutica, intervengono i carabinieri. A Corridonia, i militari della locale stazione sono intervenuti in una comunità terapeutica della zona, dove gli operatori avevano segnalato la presenza di sostanza stupefacente. Una volta sul posto, i carabinieri hanno identificato un uomo di 32 anni, originario della Campania e residente nell’anconetano, che è stato trovato in possesso di due bustine in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di 2,18 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo è stato segnalato per uso personale non terapeutico di stupefacenti.

A Macerata, invece, sempre i carabinieri della sezione operativa e radiomobile hanno denunciato un 45enne residente a Treia. L’uomo, fermato per un controllo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto al test con etilometro ed è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,01 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato ad un familiare convivente. I controlli dei militari dell’Arma sul territorio proseguono senza sosta.

