Ubriaco al volante, patente ritirata. Trovata droga in una comunità

Marijuana in una comunità terapeutica, intervengono i carabinieri. A Corridonia, i militari della locale stazione sono intervenuti in una comunità terapeutica della zona, dove gli operatori avevano segnalato la presenza di sostanza stupefacente. Una volta sul posto, i carabinieri hanno identificato un uomo di 32 anni, originario della Campania e residente nell’anconetano, che è stato trovato in possesso di due bustine in cellophane contenenti marijuana, per un peso complessivo di 2,18 grammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro, mentre l’uomo è stato segnalato per uso personale non terapeutico di stupefacenti.

A Macerata, invece, sempre i carabinieri della sezione operativa e radiomobile hanno denunciato un 45enne residente a Treia. L’uomo, fermato per un controllo mentre si trovava alla guida della propria autovettura, è stato sottoposto al test con etilometro ed è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,01 g/l, ben oltre i limiti consentiti dalla legge. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato ad un familiare convivente. I controlli dei militari dell’Arma sul territorio proseguono senza sosta.

Chiara Marinelli