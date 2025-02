Ubriaco al volante, sanzionato 57enne

Tra lunedì e ieri i carabinieri di Tolentino hanno sanzionato un 57enne del posto per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, fermato in centro alla guida della sua auto, è stato sottoposto all’etilometro: è risultato positivo con un tasso pari a 0,77 grammi-litro. Il limite massimo consentito è di 0,50. Per lui è scattata la sanzione amministrativa (che va da 543 a 2.170 euro) con il ritiro immediato della patente per la conseguente sospensione da 3 a 6 mesi che sarà disposta dalla prefettura.

Il nuovo codice della strada ha reso più severe le sanzioni per la guida in stato di ebbrezza, per tentare di arginare questo pericoloso fenomeno.