Ubriaco causa un incidente Aveva pure la patente ritirata

Causa un incidente invadendo l’altra corsia e andando a sbattere con due auto, nonostante gli sia stata ritirata la patente il mese prima. E, dopo i controlli, risulta anche positivo all’alcoltest. Per lui sono scattate sanzioni amministrative e la segnalazione alla prefettura per la revoca del titolo di guida. Si tratta di un 53enne residente in provincia che, il mese scorso sulla SP 78, vicino all’Abbadia di Fiastra, ha provocato un sinistro; in seguito alle analisi richieste ed eseguite all’ospedale di Macerata, l’uomo è risultato con tasso alcolemico pari a 0,80 grammilitro; inoltre si era messo al volante pur essendogli stata ritirata la patente a gennaio per guida in stato di ebbrezza. E’ stato pertanto segnalato alla prefettura di Macerata, per la revoca del titolo di guida. Sempre sul fronte circolazione stradale un sessantenne della provincia è stato denunciato per recidiva nella guida con patente revocata. A seguito di un controllo effettuato dai militari dell’aliquota radiomobile, l’automobilista ha esibito la fotocopia di un titolo di guida rilasciato in Spagna il cui originale, a seguito di successivi accertamenti, è risultato essere stato ritirato nel 2018; tale documento infatti era stato emesso a seguito di conversione di patente italiana a sua volta revocata nel 2017.