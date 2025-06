Ubriaco con l’auto tra le bancarelle della fiera del patrono: denunciato

Uomo alla guida di un’auto tenta di entrare nell’area pedonale durante la fiera del patrono. La polizia locale di San Severino lo ferma. E’ accaduto domenica sera. Erano circa le 21 e la fiera del patrono era in fase di chiusura quando un’autovettura provenendo da viale Mazzini, senza rispettare i divieti di transito e superando le transenne, è entrata a velocità sostenuta nell’area pedonale. L’auto è stata bloccata da una pattuglia della polizia locale che presidiava il varco di accesso all’area della stazione ferroviaria e gli agenti si sono subito accorti che il conducente, un 57enne di Montegranaro, non era affatto sobrio. Dopo essere stato sottoposto ad accertamento con l’etilometro sul posto, è risultato che l’uomo avesse un tasso alcolemico di 2,87 grammi litro, cinque volte oltre il limite consentito. Per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, reato che prevede anche un’ammenda che può andare da 1.500 a 6mila euro oltre alla sospensione della patente per due anni. "Nel corso dell’estate saranno messi in atto altri controlli serali mirati al fine di limitare e contrastare l’abuso di alcol alla guida e prevenire incidenti" afferma il comandante della polizia locale, Adriano Bizzarri.